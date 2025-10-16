Almanya'dan Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmada katkıları olan ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Türkiye, Katar ve Mısır hükümet ve devlet başkanlarına teşekkür ederek, "Birlikte çalıştıkları ve bu korkunç savaşı sona erdirme konusundaki kararlılıklarından hiç şüphe duymadıkları için bu anlaşma mümkün oldu. Hepimiz onlara teşekkür borçluyuz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 23-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde gelenek olduğu üzere Alman Federal Meclisinde iç ve dış siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu, milletvekillerine bilgi verdi. Başbakan Merz, konuşmasına "Bölgede gerçek ve kalıcı bir barış için yeni bir umut doğdu" diyerek İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmaya değinerek başladı. Merz, "Silahların susması İsrail hükümetinin Amerikan hükümeti ve Başkan Donald Trump ile birlikte bu savaşı sona erdirmek için 20 maddelik bir plan üzerinde anlaşmaya varması sayesinde mümkün oldu. Bu vesileyle, ABD Başkanı ve İsrail başbakanına bu girişimlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum, Bunu mümkün kılan ve uygulamaya koyan devlet başkanlarına da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bunlar Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Tüm bu devletler, devlet ve hükümet başkanları birlikte çalıştıkları ve bu korkunç savaşı sona erdirme konusundaki kararlılıklarından hiç şüphe duymadıkları için bu anlaşma mümkün oldu. Hepimiz onlara teşekkür borçluyuz" dedi.

Başbakan Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya atıf yaparak, bunun Avrupa'nın uluslararası konularda daha kararlı hareket etme sorumluluğu ile yüzleşmesi için fırsat olması gerektiğini söyleyerek özeleştiri yaptı. Merz, "Avrupa gücünü dünyayı daha iyiye doğu şekillendirmek için kullanmalıdır. Barış için bir güç olmak Avrupa Birliğinin temel fikri olmaya devam ediyor. Ancak barış ancak askeri, ekonomik ve siyasi güçle desteklendiği zaman kalıcı olabilir. Zayıflık barışı baltalar" dedi.

RUSYA KAYNAKLI İHA TEHDİTLERİ

Başbakan Merz, Rusya-Ukrayna savaşına ve son dönemde Avrupa ülkelerinde ve Almanya'da yaşanan Rus insansız hava araçları (İHA) tehdidine ilişkin de konuştu. Başbakan Merz, "Avrupa kıtasının güvenliğini tehdit eden, Ukrayna'ya karşı acımasız saldırı savaşıyla bizi tehlikeye atan tek kişi Putin'dir. Her gün anlamsız bir savaş yürütüyor bu da insan hayatına mal oluyor. Almanya ve Avrupa'yı giderek artan bir acımasızlıkla, sabotajla, siber saldırılarla, hedefli dezenformasyonla, casuslukla ve son haftalarda Avrupa hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarıyla istikrarsızlaştırmaya çalışan da Rusya'dır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korku yoluyla özgür bir toplumu felce uğratacağını ve harekete geçme isteğini zayıflatacağını umarak yanıldığını savunan Merz, "Biz korkuya kapılmayacağız. Putin gözümüzü korkutamayacak. Özgür toplumumuzun hibrit yöntemlerle tedirgin edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Merz, Almanya'nın siber saldırılara ve insansız hava araçları tehdidine karşı alınacak önlemlerin önümüzdeki günlerde ilk kez toplanacak yeni kurulan Ulusal Güvenlik Konseyinde ele alınacağını da duyurdu.

MERZ: "UKRAYNA'YI SAVAŞI UZATMAK İÇİN DEĞİL BİTİRMEK İÇİN DESTEKLİYORUZ"

Merz, Almanya'nın ve Avrupa'nın Ukrayna'yı uzun süre desteklemeye devam edeceğini tekrarlayarak, "Bunu savaşı uzatmak için yapmak istemiyoruz. Bunu, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek, Ukrayna'ya desteğimizin azalmadığını, aksine arttığını ve Rusya'nın uzun vadede dayanamayacağını anlamasını sağlamak için yapmak istiyoruz. Putin, bu savaşın pahalıya mal olacağını ve müzakere edilen bir barıştan daha pahalıya mal olacağını anlamalıdır. Ancak o müzakere etmek istemiyor, barış istemiyor, bombalamaya devam etmek istiyor" ifadelerini kullandı.