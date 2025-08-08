İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e silah ambargosu! İkinci bir emre kadar yasaklandı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin açıklama yapan Almanya Başbakanı Merz, 'Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek.' dedi.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 13:31 - Güncelleme:
Merz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'a karşı savunma hakkı bulunduğunu savunarak, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes için kararlı müzakerelerin yapılmasının Alman hükümeti için büyük öncelik taşıdığını aktardı.

Hamas'ın silahsızlandırılmasının şart olduğunu ve gelecekte Gazze'de hiçbir rol oynamaması gerektiğini yineleyen Merz, "İsrail kabinesi tarafından geçtiğimiz gece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerini sertleştirmesi kararı Alman hükümeti için bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin giderek daha az anlaşılır olmasına yol açmaktadır. Bu koşullar altında Alman hükümeti, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silah ihracatına ikinci bir duyuruya kadar onay vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

MERZ'DEN GAZZE ÇAĞRISI

Merz, Alman hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın devam eden acılarından derin endişe duyduğunu belirterek, planlanan saldırıyla İsrail hükümetinin halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda artık her zamankinden daha fazla sorumluluk taşıdığını vurguladı.

İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere yardım malzemeleri için kapsamlı bir giriş imkanı sağlaması gerektiğini kaydeden Merz, İsrail'den Gazze'deki insani durumu kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde iyileştirmeye devam etmesini istedi.

Başbakan Merz, "Ayrıca Alman hükümeti, İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar atmamasını acilen talep etmektedir." ifadesini kullandı.

