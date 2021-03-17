Almanya'dan Libya planı! Tehlikeli hamle

17 Mart 2021 Çarşamba 08:56 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:56

Almanya'nın Akdeniz'deki gerilimi tırmandıracak bir hamle gerçekleştirebileceği iddia edildi. Afrika'daki istihbarat gelişmelerine yer veren Africa Intelligence'in iddiasına göre Almanya, Afrika Boynuzu'ndaki askeri istihbarat ve deniz gözlem uçağını Libya'ya kaydırmayı planlıyor. Mayıs ayında gerçekleşecek olan kaydırma kararı Almanya'nın bölgedeki 50 kişilik askeri deniz personelini de kapsıyor. Almanya kasım ayında Türk bandıralı kargo gemisini uluslararası sularda durdurarak zorla aramış ve bu hukuksuz arama iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Almanya'nın korsanlık eylemlerinin yoğun olduğu Afrika Boynuzu'ndaki yasa dışı faaliyetleri gözlemlemek için Lockhead P-3C Orion tipi askeri istihbarat ve deniz gözlem uçağını kaydırma kararı aldı.

AB GÜCÜNE KATILACAK

Almanya bölgedeki korsanlık eylemlerinin ciddi şekilde azalmasının ardından bu yönde bir karar alırken personelin ve askeri istihbarat / deniz gözlem uçağının EU NAVFOR MED Irini'ye yani Libya'daki deniz faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlü Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü'ne kaydırılacağı iddia edildi. Haberde İtalyan Tuğamiral Fabio Agostini komutasındaki Irini'nin temel görevinin özellikle Türkiye'den gelen kargo gemilerini gözetlemek olduğu da açıkça ifşa edildi.

SİLAHLAR DENİZDE DEĞİL

Denizdeki arama faaliyetlerinin önyargılı olduğuna dair Türkiye'nin görüşünü paylaşan ABD, kaçak silahların çoğunlukla kara ve havadan taşındığını kaydetmişti.

YARDIM GEMİSİNİ BASMIŞLARDI

Geçen kasım ayında Türkiye'den Libya'nın Misrata Limanı'na doğru yol alan Roselina-A isimli Türk bandıralı kargo gemisi, Bingazi kenti açıklarında Alman fırkateyni Hamburg tarafından durdurulmuş ve gemide Türkiye'den izin almadan arama yapılmıştı. Gemide insani yardım malzemesi dışında bir şey bulunamamış, Türkiye AB'yi çifte standardı sonlandırmaya çağırmıştı. (Akşam Gazetesi)