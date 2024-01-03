İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,768
  • EURO
    32,5646
  • ALTIN
    1950.66
  • BIST100
    7412.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı
Dünya

Almanya'dan Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı

Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
Almanya'dan Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı
ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yaşanan ve tırmanma ihtimali olan askeri çatışmalar nedeniyle Alman vatandaşları, Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyarıldı.

Mevcut seyahat uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, Lübnan'dan güvenli şekilde ayrılmak isteyen Alman vatandaşlarının mevcut ticari seyahat seçeneklerini kullanması istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkeyi kara yoluyla terk etmeyi düşünüyorsanız, lütfen Suriye Dışişleri Bakanlığının mevcut seyahat uyarısını dikkate alın. Suriye'den Türkiye Cumhuriyeti'ne kara yoluyla girişin şu anda mümkün görünmediğini de belirtmek gerekir. Alman Büyükelçiliği, Suriye'deki Alman vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlayamıyor. Kriz hazırlık listesine kaydolun, Lübnan'dan ayrıldıysanız lütfen bunu da oraya not edin. Lübnan'da tanıdığınız diğer Alman vatandaşlarını kaydolmaya teşvik edin."

Açıklamada, vatandaşlardan miting ve gösterilerden de uzak durmaları istenerek, "Bulunduğunuz bölgede ateş edildiğini fark ederseniz hemen güvenli bir bölgeye kaçarak, açık alan, balkon, teras ve pencerelerden uzak durun. Bir önlem olarak ve mümkün olduğunca güvenli şekilde su, yiyecek, ilaç, yakıt gibi yeterli malzemeye sahip olduğunuzdan emin olun." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.