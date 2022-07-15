İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2022 Cuma / 16 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3331
  • EURO
    17,491
  • ALTIN
    949.808
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı
Dünya

Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Moldova'ya 40 milyon euro destek verilmesinin planlandığını açıkladı.

IHA15 Temmuz 2022 Cuma 21:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde 70 binden fazla Ukraynalı sığınmacıya ev sahipliği yapan Moldova için bütçe desteği kararı açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, "Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

Bakan Baerbock konuşmasında, Almanya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı'nın Moldova'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon euro destek sağlayacağını belirterek, alınan destek kararının Almanya Parlamentosu Bütçe Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

  • Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
  • Moldova
  • destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.