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Dünya

Almanya'dan Musk'a 'AfD' tepkisi

Almanya'da hükümet, ABD'li iş adamı Elon Musk'ın, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini destekleyen açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtti.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Almanya'dan Musk'a 'AfD' tepkisi
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Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Elon Musk'ın yaptığı açıklamayla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığı bir gerçek." dedi.

Prensip olarak fikir özgürlüğünün sosyal medya platformu X için de geçerli olduğunu kaydeden Hoffmann, "Sonuçta Almanya'daki seçimlere, seçmenler sandık başına gittiklerinde karar verirler ve seçimler, bir Alman meselesidir." ifadesini kullandı.

Hoffmann ayrıca, "Ancak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen, aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen ve zaten bazı bölümlerinde aşırı sağcı olduğu kabul edilen bir parti için burada bir oy tavsiyesinde bulunulduğunu ilkesel olarak bir kez daha belirtmenin iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk daha önce sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı parti AfD'yi överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

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