Almanya'dan NATO mesajı: Avrupa daha büyük rol almalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, NATO'nun geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Avrupa'nın İttifak içinde daha büyük bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Wadephul, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın daha büyük rol üstlendiği daha güçlü bir NATO istiyoruz." dedi.

Alman Bakan, NATO olarak daha sağlam bir caydırıcılıkla barışı güvence altına almak ve bunun için daha yoğun bir savunma sanayi işbirliği yoluyla yeteneklerini birleştirmek istediklerini ifade etti.

Almanya'nın savunma kapasitesini mümkün olan en kısa sürede güçlendirmeyi amaçladığını belirten Wadephul, Avrupa'nın askeri ve ekonomik kapasitesi arttıkça İttifak içindeki görev dağılımının da yeniden şekillenmesi gerektiğini savundu.

Ukrayna'nın dört yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı "kahramanca bir savunma mücadelesi" verdiğini kaydeden Wadephul, İsveç'te yapılacak görüşmelerde Ukrayna'ya desteğin nasıl artırılabileceğine dair somut öneriler sunacağını sözlerine ekledi.

