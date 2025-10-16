Avrupalı liderlerin Mısır'daki Gazze zirvesine katılmasına rağmen imzalanan metinde yer almaması Batı'da tepkilere yol açtı. Gazze için 'iyi niyet' metnini Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani imzalarken, diğer ülke liderleri ve heyetler, salonun arka bölümünde kendileri için ayrılan sıralara geçti. Batı liderlerinin zirvedeki konumu özellikle Almanya'da eleştirilere neden oldu.

Alman Başbakan Merz, Mısır'daki zirveyi arka sıralarda takip etti.

MERZ'E ZİRVE ELEŞTİRİSİ

Alman gazeteci Julian Reichelt, Mısır zirvesinde anlaşmanın imzalandığı sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in salondaki anlara ait bir fotoğrafını paylaştı. Reichelt'in sosyal medya paylaşımıyla Almanya'nın dünyadaki konumuna dair dikkat çekici bir yorumda bulundu. "Hala Almanya'nın dünyadaki yeri neresi diye merak eden varsa: Saksı bitkisinin arkasında" ifadelerini kullanan gazeteci Reichelt, Berlin'in uluslararası siyasetteki etkinliğinin zayıfladığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin hamlesi soykırımcıyı masa dışına itti

Ateşkesin stratejik aktörü Erdoğan