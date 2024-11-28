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Dünya

Almanya'dan Patriot kararı

Almanya, Patriotları yeniden Polonya'ya konuşlandırmaya hazırlanıyor.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Almanya'dan Patriot kararı
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Alman Haber Ajansı DPA'ya göre, Almanya Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow bölgesinde geçici olarak hava savunma sistemi ve asker konuşlandırmayı planlıyor.

Haberde, hava savunma sistemleri ve asker konuşlandırma görevinin Ocak 2025'te başlamasının öngörüldüğü, bunun için keşif çalışmalarının gelecek günlerde başlayacağı belirtildi.

Rzeszow'in Kiev'e destek için stratejik öneme sahip olduğu aktarılan haberde, bölgenin, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar için lojistik bir merkez rolü taşıdığı ifade edildi.

Almanya Ocak-Kasım 2023 döneminde Polonya'nın hava sahasını korumak amacıyla Zamosc şehri yakınlarında 2 ayrı yerde 3 Patriot sistemi konuşlandırmış, bu sistemleri kullanmak için yaklaşık 320 asker göndermişti.

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