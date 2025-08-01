İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2025 Cuma / 7 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6708
  • EURO
    46,4777
  • ALTIN
    4314.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Patriot kararı: Ukrayna'ya destek artıyor
Dünya

Almanya'dan Patriot kararı: Ukrayna'ya destek artıyor

Ukrayna'ya daha önce 3 adet Patriot hava savunma sistemi gönderen Almanya, 2 sistem daha sağlayacağını açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk adım olarak, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya Patriot fırlatma cihazlarının teslim edileceği, ikinci adımda ise önümüzdeki 2-3 ay içinde diğer sistem parçalarının gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 14:05 - Güncelleme:
Almanya'dan Patriot kararı: Ukrayna'ya destek artıyor
ABONE OL

Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacağı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO kapsamında yapılan görüşmelerde Almanya'nın başından beri Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemiyle destek vermeyi savunduğunu belirtti.

Bunun ön koşulunun ABD'li üreticinin Almanya'ya en kısa sürede yeni Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmesi olduğunu ve bu durumda Almanya'nın NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürebileceğini ifade eden Pistorius, "ABD tarafı şimdi bu sözü verdi." dedi.

Pistorius, bu nedenle Almanya'nın Ukrayna'yı önce Patriot fırlatma cihazları, ardından da diğer sistem parçalarıyla destekleyeceğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi sağlayacağı belirtildi.

İlk adım olarak, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya Patriot fırlatma cihazlarının teslim edileceği ifade edilen açıklamada, ikinci adımda ise önümüzdeki 2-3 ay içinde diğer sistem parçalarının gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Almanya'nın da karşılığında ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında yeni üretilen son nesil Patriot sistemlerini hızlı şekilde alacağı, bu sistemlerin finansmanını ise Almanya'nın üstleneceği bildirildi.

Almanya, Ukrayna'ya daha önce 3 Patriot sistemi sağlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.