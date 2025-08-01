Almanya'dan Patriot kararı: Ukrayna'ya destek artıyor

Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacağı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO kapsamında yapılan görüşmelerde Almanya'nın başından beri Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemiyle destek vermeyi savunduğunu belirtti.

Bunun ön koşulunun ABD'li üreticinin Almanya'ya en kısa sürede yeni Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmesi olduğunu ve bu durumda Almanya'nın NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürebileceğini ifade eden Pistorius, "ABD tarafı şimdi bu sözü verdi." dedi.

Pistorius, bu nedenle Almanya'nın Ukrayna'yı önce Patriot fırlatma cihazları, ardından da diğer sistem parçalarıyla destekleyeceğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi sağlayacağı belirtildi.

İlk adım olarak, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya Patriot fırlatma cihazlarının teslim edileceği ifade edilen açıklamada, ikinci adımda ise önümüzdeki 2-3 ay içinde diğer sistem parçalarının gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Almanya'nın da karşılığında ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında yeni üretilen son nesil Patriot sistemlerini hızlı şekilde alacağı, bu sistemlerin finansmanını ise Almanya'nın üstleneceği bildirildi.

Almanya, Ukrayna'ya daha önce 3 Patriot sistemi sağlamıştı.