star.com.tr 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:43

Die Zeit gazetesinin Çarşamba günkü haberine göre, Washington'un Rusya öncülüğünde Avrupa'ya gaz taşıması için inşa edilen Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırımları kaldırması halinde Berlin, ABD LNG'si için 1 milyar avroluk yatırım teklif etti.



Gazetenin kaynaklarına göre Berlin, Amerikan LNG'sini almak için Almanya'da iki tesisin inşasına yatırım yapmaya hazır. Die Zeit, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e yazdığı bir mektuba (7 Ağustos'ta gönderilmiş) atıfta bulunarak, 'Cevap olarak, Kuzey Akım 2'nin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına ve işletilmesine izin verecekler." dedi.

ABD ve Almanya, Washington'un Berlin'i Kuzey Akım 2 boru hattı girişiminden çekilmeye zorlayan çabaları nedeniyle giderek daha fazla anlaşmazlığa düşmüşlerdi.

Enerji hattının inşası, ABD'nin projeye dahil olan gemileri sert yaptırımlarla tehdit etmesi üzerine geçen yıl durdurulmuştu. ABD yakın zamanda baskı kampanyasını hızlandırdı ve gelecekte boru hattının inşası veya bakımı için yatırım yapan veya çalışan herkese yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Başkan Trump defalarca Avrupa ülkelerinin, özellikle Almanya'nın, enerji güvenliğini sağlamak için ABD gaz ithalatına güvenmesi gerektiğini söyledi. Bu arada, birçok Avrupa ülkesi enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istediklerini vurguladı ve Rusya'dan gelen Kuzey Akım 2 boru hattı bunu başarmanın yollarından biri gibi görünüyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin enerji projesini durdurma girişimlerine rağmen, inşaatının bitirilmesi gerektiğini söyleyerek Rus boru hattı projesinin siyasallaştırılması gerektiğini söyledi.

Almanya ve diğer Avrupa devletlerine gaz arzını yılda 55 milyar metreküp artırmak için tasarlanan Kuzey Akım 2 boru hattı, şu anda Baltık Denizi'nde tamamlanmak üzere. İsviçre-Hollanda şirketi Allseas'ın ABD yaptırım tehdidi nedeniyle gemilerini geri çekmesinin ardından Rusya, rotanın son kilometrelerini döşemek için kendi gemilerini göndermek zorunda kaldı. Salı günü, Rus açık deniz tedarik gemisi Ivan Sidorenko, boru hattının tamamlanmasına katılmak üzere Almanya'nın Mukran limanına gitti.

star.com.tr