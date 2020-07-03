Almanya'dan PKK itirafı: Terörün limanı olduk

03 Temmuz 2020 Cuma 09:06 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 09:19

Almanya’nın iç istihbarat örgütü Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın (BfV) Şubat 2018’de hazırladığı “Çevremdeki aşırıcılar ve yabancı ülke ajanlarını nasıl tanıyabilirim?” başlıklı raporda PKK/PYD’yle ilgili bölümler dikkat çekti:

“BfV Almanya’da yasaklanan PKK ve Suriye kolu PYD’yi takip etmekte. Almanya’yı sığınılacak liman olarak görüp, kendi ülkelerindeki faaliyetlere maddi destek sağlıyorlar.

BİZE ZARAR VERİYORLAR

Türkiye’deki terör eylemlerine katılmak ya da destek sağlamaları için Kürt kökenli insanları yanlarına çekip Alman yasalarını deliyor, diğer ülkelerle ilişkilerimize de zarar veriyorlar.”

MÜLTECİLERE YARDIM BAHANESİYLE TUZAK

Akşam'ın haberine göre, Raporda PKK’nın ülkeye gelen göçmenleri bağış ve gıda yardımlarıyla yanlarına çektiği de vurgulandı. Örgütün sosyal bağların kurulması için ‘Zilan Kadınlar’ ya da ‘Mazlum Doğan Gençlik, Kültür ve Spor’ adlı festivaller düzenlendiği belirtilen raporda şu tespit yer aldı: “Gerçek ideolojilerini belli etmezler. Bunları iyi niyetli insanlardan ayırmak zordur.”