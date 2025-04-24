Bakanlık sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay konusunda bir kararı bulunmadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını belirtti.

Wentzel, "Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı, (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek." ifadesini kullandı.

MSB KAYNAKLARINDAN EUROFIGHTER AÇIKLAMASI

Alman basını, Berlin'in yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Eurofighter jetlerini Türkiye'ye vermeyeceği iddiasını gündemine taşıdı.

Almanların 'Eurofighter'ların satılmasını veto ettiği' iddiasına MSB kaynakları cevap verdi. MSB kaynakları, Eurofighter ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, Alman makamlarından resmi bir açıklamanın yapılmadığını söyledi. Açıklamalarında Almanya konusundaki "İddialara ilişkin bize ulaşan bir bilgi yok" diyen MSB kaynakları, Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten firma ile yürütüldüğünü hatırlattı.

MSB kaynaklarına göre satış sürecine ilişkin resmi fiyat teklifi 13 Mart tarihinde Türkiye'ye iletildi. MSB kaynakları Türkiye'nin bu teklife ilişkin cevabını hazırlama sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan Eurofighter tedarik sürecinde yeni aşamaya Türkiye'nin muhataplarına göndereceği karşı teklifle geçileceği tahmin ediliyor.

40 ADET EUROFİGHTER ALIMI YAPILACAK

Türkiye acil ihtiyaç çerçevesinde yeni nesil F-16 savaş uçaklarının yanı sıra envanterini çeşitlendirmek için toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak.