İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3167
  • EURO
    43,7289
  • ALTIN
    4099.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan resmi Eurofighter açıklaması! Tartışmalara son nokta kondu
Dünya

Almanya'dan resmi Eurofighter açıklaması! Tartışmalara son nokta kondu

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, hükümetin Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını engellediği iddialarını reddetti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise geçtiğimiz günlerde 'Almanya'nın yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satılmasını onaylamayacağı' iddiasını reddederek, Eurofighter ile ilgili sürecin devam ettiğini bildirmişti.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Almanya'dan resmi Eurofighter açıklaması! Tartışmalara son nokta kondu
ABONE OL

Bakanlık sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay konusunda bir kararı bulunmadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını belirtti.

"KARARI GEÇİCİ HÜKÜMET ÖNCEDEN VERMEYECEK"

Wentzel, "Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı, (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek." ifadesini kullandı.

MSB KAYNAKLARINDAN EUROFIGHTER AÇIKLAMASI

Alman basını, Berlin'in yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Eurofighter jetlerini Türkiye'ye vermeyeceği iddiasını gündemine taşıdı.

Almanların 'Eurofighter'ların satılmasını veto ettiği' iddiasına MSB kaynakları cevap verdi. MSB kaynakları, Eurofighter ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, Alman makamlarından resmi bir açıklamanın yapılmadığını söyledi. Açıklamalarında Almanya konusundaki "İddialara ilişkin bize ulaşan bir bilgi yok" diyen MSB kaynakları, Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten firma ile yürütüldüğünü hatırlattı.

MSB kaynaklarına göre satış sürecine ilişkin resmi fiyat teklifi 13 Mart tarihinde Türkiye'ye iletildi. MSB kaynakları Türkiye'nin bu teklife ilişkin cevabını hazırlama sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan Eurofighter tedarik sürecinde yeni aşamaya Türkiye'nin muhataplarına göndereceği karşı teklifle geçileceği tahmin ediliyor.

40 ADET EUROFİGHTER ALIMI YAPILACAK

Türkiye acil ihtiyaç çerçevesinde yeni nesil F-16 savaş uçaklarının yanı sıra envanterini çeşitlendirmek için toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.