Almanya'dan Rusya'ya 'G-8' vetosu

ABD Başkanı Donald Trump, G-8 zirvesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle Eylül ayında gerçekleşeceğini duyururken toplantıya Rusya, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore’yi davet etmek istiyor. Trump’ın bu girişimlerine G-8 forumunda bulunan ülkelerden tepki gelmeye başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada Rusya’nın tekrar foruma davet edilme ihtimalini değerlendirerek, "Rusya’nın G-8’in dışında tutulmasının nedeni Ukrayna’nın doğusundaki duruma müdahil olması ve Kırım’ı ilhak etmesi. Bu durum çözülene kadar Rusya’nın bu foruma dönmesini olası görmüyorum" dedi.
Bakan Maas, Rusya’nın yanı sıra Hindistan, Avustralya ve Güney Kore’nin de davet edilme ihtimaline sıcak bakmayarak, "G-7 ve G-20 makul bir şekilde koordine edilmiş forumlar. G-11 veya G-12’lere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.
Dünya ekonomisine yön veren 7 ülkenin oluşturduğu forum, her yıl geleneksel olarak toplanıyor. 1975 yılında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın bulunduğu ülkelerin başlattığı G-7 zirvesine 1998 yılında Rusya da davet edilince forum G-8 olarak anılmaya başlandı. Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinden sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın girişimleriyle zirveye Rusya davet edilmedi ve forum G-7 formatına döndü.