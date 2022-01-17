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Dünya

Almanya'dan Rusya'ya gözdağı!

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Kuzey Akım 2 projesine ilişkin gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:15
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Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'dan ülkesine silah tedariki konusunu ele aldıklarını ve bu konuda diyaloglarının devam edeceğini belirten Kuleba, öncelikli olarak krizin çözümünde diplomasi yolunun işe yaramasını istediklerinin altını çizdi.

Kuleba, Almanya ile birlikte Normandiya formatı kapsamında sonuç almak için çalıştıklarını ifade etti.

Baerbock da Normandiya formatının tekrar aktif hale gelmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirerek, Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa mevzuatına tam uygun olmaması gerekçesiyle sertifikasyon sürecinin askıda olduğunu hatırlattı.

Projeye ilişkin ABD ile ortak bildiri yayınladıklarını hatırlatan Baerbock, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda ortaklarıyla Kuzey Akım 2 projesine ilişkin gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

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