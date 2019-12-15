Almanya'dan sert çıkış: Böyle devam edemez, ABD'ye şakamız olmadığını göstermeliyiz

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesine eklenen 'Nord Stream-2 projesine yönelik ABD yaptırımlarına, Almanya'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD'nin projeyi yürüten şirket ve taraflara yönelik yaptırım girişimleri ile ilgili konuşan Alman Federal Ekonomik İşler ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, resmi protestoların artık işe yaramadığını ve güçlü yanıt verilmesi gerektiğini savundu.

Ernst açıklamasında, ''Bu böyle devam edemez. Artık beyanname hazırlamakla sınırlı kalamayız. Amerikalılara şakamızın olmadığını göstermek zorundayız.'' dedi.

Ernst daha önce yaptırımların savunma bütçesine eklenmesiyle, Alman hükümetinin mevcut tüm diplomatik tedbirleri ve önlemleri alması ve ABD'nin Kuzey Akım üzerindeki yaptırım tehdidine derhal tepki vermesi gerektiğini belirtmişti.

MASS: KABUL EDİLEMEZ

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin ZDF kanalına açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, yaptırım talebiyle ilgili ABD yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.

Mass açıklamasında, ''Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tür eylemler nihayetinde Avrupa'da alınan kararları etkiliyor.'' ifadelerini kullandı.

''AVRUPA'NIN EGEMENLİĞİNE HAKARETTİR''

Öte yandan Alman Ekonomi Komitesi, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımların gündeme gelmesiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Komite'nin söz konusu yaptırım talepleri ile ilgili açıklamasında, ''Bu yaptırımların uygulamaya konulması Atlantik ötesi ilişkiler üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Bu Avrupa'nın egemenliğine hakarettir, kabul edilemez müdahaledir.'' ifadelerine yer verilmişti.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.