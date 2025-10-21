İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Almanya'dan skandal Gazze kararı! 20 çocuğa bile onay vermediler

Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediyesinin İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de 20 hasta ve yaralı çocuğu alma teklifi, Alman hükümetinin reddetmesiyle engellendi.

21 Ekim 2025 Salı 18:44
Almanya'dan skandal Gazze kararı! 20 çocuğa bile onay vermediler
Yeşiller Partisi'nden Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının kararından derin üzüntü duyduğunu ve bu duruma anlam veremediğini belirtti.

"ACIMASIZLIKTIR"

Sosyal Demokrat Partili Steffen Krach, Gazze'de 16 binden fazla insanın yurt dışında bakıma muhtaç olduğunu aktararak, "En azından en çok ihtiyaç duyanlara, yani çocuklara bu yardımı sağlamamak acımasızlıktır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının, 20 bakıma muhtaç çocuğun ülkeye getirilmesine izin verilmemesine gerekçe olarak Gazze'deki durumun "çok kafa karıştırıcı ve öngörülemez" olmaya devam ettiği ve karmaşık prosedürleri gösterdiği öğrenildi.

