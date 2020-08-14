star.com.tr 14 Ağustos 2020 Cuma 16:50 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:50

Pompeo Çarşamba günü Prag'a yaptığı ziyarette, Rusya ve Çin'in Çekya'nın enerji bağımsızlığına tehdit oluşturduğunu söyledi. Üst düzey ABD'li diplomat, Dukovany nükleer santralini genişletilmesinin riskli olduğu konusunda uyardı. Pompeo, "Rus ve Çin nükleer şirketleriyle ortaklık, aslında Çek Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine zarar verecektir." dedi.

Ancak Çekya Başbakanı Andrej Babis, Pompeo'nun söylemlerine karşı çıkarak iddiaları reddetti.

Babis, 'Biz egemen bir ülkeyiz. Bu ülkelerle herkes gibi oldukça standart ilişkilerimiz var.' dedi.

Babis, Mlada fronta Dnes'e yaptığı açıklamada, 'Santrallerin inşatı ile ilgili Pompeo'ya, AB üyesi olarak ilerlediğimizi, diğer tekliflerde de benzer bir durumda olduğumuzu ilettim.' ifadelerini kullandı.

Çekya Başbakanı ayrıca, Pompeo'nun baskısına rağmen Çinli telekom şirketi Huawei'yi ve 5G çalışmalarındaki ortaklığı kesmeyi reddettiklerini belirtti. Sorunun AB içinde tartışılması gerektiğini söyleyen Babis, 5G ihalelerine ilişkin henüz nihai bir karar verilmediğini hatırlattı.

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman Çarşamba günü Pompeo'ya, 'Büyük güçler birbirine düşman olmamalı, ortak bir düşman olan uluslararası terörizmle mücadele edilmedir." dedi .

Pompeo Prag ziyareti sırasında, küresel ekonomik gücünün Çin'i bazı yönlerden, "Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği'nden daha zor bir düşman" haline getirdiğini söyledi.

ABD yönetimi, Avrupa ve Asya'daki ABD müttefiklerini Çin yapımı teknoloji ve ekipmandan uzak tutmaya çalışıyor. ABD'ye göre böylece Çin, hassas bilgilere ulaşamayacak.

Çin'in devlet destekli Global Times gazetesi, Washington'un Çin menşeli teknolojileri yasaklama planını 'deliliğin bir işareti' olarak nitelendirdi.

Haziran ayında, Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, Çekya'daki Dukovany nükleer santrali için üçüncü nesil bir VVER-440 nükleer yakıt modelinin kaynak testine başladı.

Dukovany ve Temelin NGS santrallari, ülkenin toplam elektriğinin yüzde 35'ini üretiyor. Her iki santral de devreye alındıklarından beri Rus nükleer teknolojisini kullanıyor.

ALMANYA DA REST ÇEKTİ

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı sağlayacak 'Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) projesi inşatında çalışan Avrupalı şirketelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, 'Sonuçta, enerjimizi nereden alacağımız egemenlik hakkımız, bizim kararımız. Hiçbir ülkenin Avrupa'nın enerji politikasını tehditlerle dikte etme hakkı yoktur. Bu girişimler başarılı olmaz.' ifadelerini kullanmıştı.

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