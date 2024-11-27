İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2024 Çarşamba / 26 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6518
  • EURO
    36,608
  • ALTIN
    2938.91
  • BIST100
    9639.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan soykırımcı İsrail'e bir yılda 131 milyon avroluk silah satışı
Dünya

Almanya'dan soykırımcı İsrail'e bir yılda 131 milyon avroluk silah satışı

Almanya'nın bu yıl kasım ayı ortasına kadar İsrail'e en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yaptığı bildirildi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e bir yılda 131 milyon avroluk silah satışı
ABONE OL

Alman Federal Meclisi muhalefet partilerinden Sahra Wagenknecht İttifakının (BSW) sunduğu soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre, Alman hükümeti, 18 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde 20,3 milyon avro ile "çeşitli teçhizatlar" başlığı altında olmak üzere İsrail'e 23,6 milyon avro değerinde silah sevkiyatına izin verdi.

İsrail ile varılan ateşkes sonrası Lübnan ordusu ülkenin güneyine hareket etti

Soru önergesine verilen yanıtta, Almanya'dan İsrail'e bu yıl kasım ayı ortasına kadar en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yapıldığı ortaya çıktı.

SİLAH SİSTEMLERİ HAKKINDA AYRINTI VERİLMEDİ

Alman hükümeti İsrail'e gönderilen silah sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

En son şubatta onay verilen kategoride küçük silahların yanı sıra muharebe tankları ve denizaltıların olduğu belirtildi.

Fransa'dan UCM açıklaması: Netanyahu ile yakın iş birliğine devam edeceğiz

Ülkede İsrail'e yapılan silah sevkiyatı konusunda tartışmalar da yaşanıyor.

Latin Amerika ülkesi Nikaragua'nın Almanya'yı silah ihracatı nedeniyle "İsrail'in Filistin'deki soykırımına suç ortaklığı yapmakla" suçlayan davası, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında bekliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.