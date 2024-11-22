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Dünya

Almanya'dan soykırımcı Netanyahu'ya destek! UCM'nin kararına uymayacaklar

Almanya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri kararının ardından da İsrail ile ilgili tutumunu değiştirmediği bildirildi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Almanya'dan soykırımcı Netanyahu'ya destek! UCM'nin kararına uymayacaklar
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, "Alman hükümeti, UCM'nin kararının ardından İsrail hükümetine silah sağlamaya ilişkin tutumunu yeniden değerlendirecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Netanyahu Belçika'ya gelmesi halinde tutuklanacak

Hebestreit, İsrail'e silah sağlama konusunun her zaman münferit incelemeye tabi olduğunu belirterek, "Bu böyle kalacak. İsrail ile ilgili tutumumuz değişmedi." ifadesini kullandı.

"ŞANSÖLYE BU KONUDAKİ TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEDİ"

"Başbakan (Olaf) Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka uyacağından şüphe duymadığını söylemişti. Söz konusu karardan sonra Başbakan şüpheye düştü mü?" sorusuna da Hebestreit, "Bildiğim kadarıyla Şansölye bu konudaki tutumunu değiştirmedi." cevabını verdi.

Bu ülkeler 'tutuklayacağız' dedi

Hebestreit, daha önce UCM'in İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararı konusunda ülke içinde atılacak adımların titizlikle inceleneceği yönünde yaptığı açıklamaya ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"BU BİZİM EYLEMLERİMİZİN TEMELİDİR"

Titizlikle neyin inceleneceği ve bu açıklamayı Alman hükümetinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Almanya'da tutuklanmasını önlemek için her şeyi yapacağı şeklinde yorumlayıp yorumlanmayacağına ilişkin sorulara Hebestreit, "Bunlar sizin bu metinden çıkardığınız yorumlardır. Bu metne atıfta bulunuyorum ve bu bizim eylemlerimizin temelidir." yanıtını verdi.

Bu incelemenin günler içinde tamamlanmayacağını, ancak sonsuza kadar da sürmeyeceğini ifade eden Hebestreit, Netanyahu'nun Almanya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin net bir yanıtta bulunmadı.

UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri İsrail'e desteği etkileyebilir

Sözcü Hebestreit, İsrail Başbakanı'nın ofisinden Almanya'ya gelmek istediğine dair acil bir talebi bulunmadığını belirterek, "Dolaysıyla bu konuda da fazla bir şey söylemem gerekmiyor." dedi.

'ÜLKE İÇİNDE ATILACAK ADIMLAR TİTİZLİKLE İNCELENECEK' DEMİŞTİ

Hebestreit, basın toplantısı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin UCM'nin Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararını not ettiğini belirterek, "Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek." ifadesini kullanmıştı.

Hebestreit, diğer başka adımların ancak Netanyahu ve Galant'ın Almanya'ya ziyaret yapmalarının öngörüldüğünde atılabileceğini aktarmıştı.

Biden, UCM'nin kararını hazmedemedi

Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve en büyük destekçilerinden biri olduğuna işaret eden Hebestreit, "Bu duruş aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur. Aynı zamanda İsrail ile benzersiz ilişkiler ve büyük bir sorumluluk paylaşıyor olmamız da Alman tarihinin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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