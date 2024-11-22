Almanya'dan soykırımcı Netanyahu'ya destek! UCM'nin kararına uymayacaklar

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, "Alman hükümeti, UCM'nin kararının ardından İsrail hükümetine silah sağlamaya ilişkin tutumunu yeniden değerlendirecek mi?" sorusuna yanıt verdi.
"Başbakan (Olaf) Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka uyacağından şüphe duymadığını söylemişti. Söz konusu karardan sonra Başbakan şüpheye düştü mü?" sorusuna da Hebestreit, "Bildiğim kadarıyla Şansölye bu konudaki tutumunu değiştirmedi." cevabını verdi.
Titizlikle neyin inceleneceği ve bu açıklamayı Alman hükümetinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Almanya'da tutuklanmasını önlemek için her şeyi yapacağı şeklinde yorumlayıp yorumlanmayacağına ilişkin sorulara Hebestreit, "Bunlar sizin bu metinden çıkardığınız yorumlardır. Bu metne atıfta bulunuyorum ve bu bizim eylemlerimizin temelidir." yanıtını verdi.
Bu incelemenin günler içinde tamamlanmayacağını, ancak sonsuza kadar da sürmeyeceğini ifade eden Hebestreit, Netanyahu'nun Almanya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin net bir yanıtta bulunmadı.
Hebestreit, basın toplantısı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin UCM'nin Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararını not ettiğini belirterek, "Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek." ifadesini kullanmıştı.
Hebestreit, diğer başka adımların ancak Netanyahu ve Galant'ın Almanya'ya ziyaret yapmalarının öngörüldüğünde atılabileceğini aktarmıştı.
UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.