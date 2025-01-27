Almanya'dan Suriye'ye uygulanan yaptırımlar hakkında açıklama

Baerbock, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından AB'nin, tüm Suriyeliler için özgür ve güvenli bir Suriye'nin yanında olduğunu ve ülkenin yeniden imarını destekleyeceğini açıkça ifade ettiğini belirten Baerbock, "Ancak bunun için siyasi bir süreç gerekiyor." dedi.

Baerbock, ülkenin ekonomik olarak yeniden imarı ve ilerleme sağlaması için Suriye'ye yönelik yaptırımların gevşetilebileceğini dile getirdiklerini anımsatarak, "Bugün burada ilk yaptırımları gevşetme kararı alıyor olmamız Suriye halkı için iyi bir haberdir. Bu aynı zamanda biz Avrupalılar için de iyi bir haber. Çünkü doğal olarak komşumuzda yeniden imara ve dolayısıyla daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Esed rejiminin yandaşlarına ilişkin yaptırımların devam edeceğini vurgulayan Baerbock, "Suçlar aydınlatılmalı ve failler sorumlu tutulmalı." ifadelerini kullandı.

Baerbock, bundan dolayı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliğinin Suriye'deki çalışmaları için Almanya olarak 3 milyon avro daha sağlayacaklarını kaydetti.

- "YAPTIRIMLARIN GEVŞETİLMESİ, AÇIK ÇEK DEĞİL" VURGUSU

Bir gazetecinin, Almanya ve diğer AB ülkelerinin Suriye'deki yönetimden memnun oldukları için mi yaptırımları gevşetme kararı alacaklarına dair sorusuna Baerbock, "Bu (yaptırımların gevşetilmesi) açık çek değildir. Bu nedenle diğer yaptırımları kaldırmayacağız." yanıtını verdi.

Baerbock, AB'nin yeni aşırılık yanlısı veya terörist yapıları finanse etmeyeceğini de açıkça ifade ettiğini hatırlatarak, "Bu ikisi birbirine çok bağlı ve geleceğin nasıl olacağı 50 gün geçmesine rağmen hala belli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda uygulamaya konulacak bazı kilit noktalar üzerinde Amerikalılar, Arap ülkeleri ve diğer ülkelerle mutabık kaldıklarını belirten Baerbock, bunun Suriye'de daha fazla istikrar için doğru bir adım olduğu sonucuna vardıklarını ifade etti.

- TRUMP'IN GAZZE HALKINA YÖNELİK SÜRGÜN ÖNERİSİNE TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkının sürgün edilmesi önerisini Alman hükümetinin nasıl değerlendirdiğine değinen Baerbock, Gazze'de esir ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, bunun parametrelerinin her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Hem İsrail'in, hem de Filistinlilerin güvenliğinin garanti altına alındığı bir çözüm bulunmalıdır. Bu nedenle, sadece AB olarak değil, G7 olarak ve özellikle Arap ortaklarımızla birlikte, bunun Gazze'den tehcir edilme anlamına gelmediğini açıkça ifade ettik." diye konuştu.

- BAERBOCK, ALMANYA'DA CDU/CSU'NUN BAŞBAKAN ADAYI MERZ'İ ELEŞTİRDİ

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Hrisityan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in göç politikasını sertleştireceğine ilişkin açıklamalarını da eleştiren Baerbock, Merz'in AB yasalarını ihlal etmek ve Almanya'nın etrafında bir duvar örmek istediğini savundu.

Baerbock, CDU/CSU'nun Almanya'yı tamamen kapatmak istediğine, bunun da komşu ülkelere ticareti engelleyeceğine işaret ederek, "Avrupa'nın parçalanabileceği" uyarısında bulundu.