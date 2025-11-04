İSTANBUL 21°C / 14°C
4 Kasım 2025 Salı
Almanya'dan sürpriz adım: Suriye lideri Şara davet edildi

Almanya Başbakanı Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini açıkladı. Merz, kamuoyundaki Suriye'ye sınır dışı işlemleri tartışmalarına da değinerek, 'Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz.' dedi.

4 Kasım 2025 Salı 11:27
Almanya'dan sürpriz adım: Suriye lideri Şara davet edildi
ABONE OL

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Schleswig Holstein eyaletini ziyarette yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve buradaki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Almanya'ya davet ettiğini söyledi.

Merz, kamuoyundaki Suriye'ye sınır dışı işlemleri tartışmalarına değinerek, "Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu. Şimdi bunu somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor." dedi.

Suriye'deki iç savaşın sona erdiğini vurgulayan Merz, şöyle konuştu:

"Almanya'da artık sığınma hakkı yok, bu nedenle sınır dışı etmelere başlayabiliriz. Ancak, şu anda Suriye'de bulunan mültecilerin büyük bir kısmının kendi istekleriyle ülkeye dönüp yeniden yapılanmaya katılacağını düşünüyorum. Bu insanlar olmadan yeniden yapılanma imkansız. Almanya'da olup da ülkeye dönmeyi reddedenler elbette yakın gelecekte sınır dışı edilebilirler."

