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Dünya

Almanya'dan Trump'a Zelenski tepkisi: Yanlış ve tehlikeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkındaki yorumlarını 'yanlış ve tehlikeli' olarak nitelendirdi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 23:32 - Güncelleme:
Almanya'dan Trump'a Zelenski tepkisi: Yanlış ve tehlikeli
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Der Spiegel dergisine açıklama yapan Olaf Scholz, "Zelenski'nin demokratik meşruiyetini inkar etmek tek kelimeyle yanlış ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, "Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'nın seçilmiş devlet başkanı olduğu doğrudur. Savaşın ortasında düzgün bir seçim yapılamayacağı gerçeği Ukrayna anayasası ve seçim yasalarıyla uyumludur. Kimse aksini iddia etmemelidir." ifadesini kullandı.

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Ukrayna'daki savaşı başlatanın Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rusya olduğunu belirten Scholz, "Ukrayna neredeyse 3 yıldır Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI BAERBOCK, TRUMP'IN YORUMLARININ "SAÇMALIK" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da ZDF televizyonuna verdiği demeçte, Trump'ın yorumlarını açıkça reddederek, "Bu tamamen saçmalık." dedi.

Baerbock, "Sadece hızlıca tweet atmayıp gerçek dünyayı görürseniz, Avrupa'da maalesef diktatörlük koşulları altında yaşamak zorunda kalanların kimler olduğunu bilirsiniz. (Bu kişiler) Rusya'daki, Belarus'taki insanlar." diye konuştu.

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Ukraynalıların her gün özgür demokrasileri için mücadele ettiklerini dile getiren Baerbock, "Avrupalılar olarak, demokrasilerimizi birlikte güvence altına alabilmemiz için onları Avrupa Birliği yolunda destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'yi ülkesinde seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." demişti.

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