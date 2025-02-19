Almanya'dan Trump'a Zelenski tepkisi: Yanlış ve tehlikeli

Der Spiegel dergisine açıklama yapan Olaf Scholz, "Zelenski'nin demokratik meşruiyetini inkar etmek tek kelimeyle yanlış ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Scholz, "Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'nın seçilmiş devlet başkanı olduğu doğrudur. Savaşın ortasında düzgün bir seçim yapılamayacağı gerçeği Ukrayna anayasası ve seçim yasalarıyla uyumludur. Kimse aksini iddia etmemelidir." ifadesini kullandı.
DIŞİŞLERİ BAKANI BAERBOCK, TRUMP'IN YORUMLARININ "SAÇMALIK" OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da ZDF televizyonuna verdiği demeçte, Trump'ın yorumlarını açıkça reddederek, "Bu tamamen saçmalık." dedi.
Baerbock, "Sadece hızlıca tweet atmayıp gerçek dünyayı görürseniz, Avrupa'da maalesef diktatörlük koşulları altında yaşamak zorunda kalanların kimler olduğunu bilirsiniz. (Bu kişiler) Rusya'daki, Belarus'taki insanlar." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'yi ülkesinde seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." demişti.