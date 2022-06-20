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Dünya

Almanya'dan Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması

Alman hükümetinden, Ankara'nın teröre desteklerinden dolayı NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında uzakta olmayan bir gelecekte iyi bir çözüm bulunacağına inandığına yönelik bir açıklama yapıldı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
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Almanya, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılması yönünde karar alınmasına ilişkin beklentiyi azalttı.

NATO Liderler Zirvesi öncesinde Alman hükümet çevrelerinden yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularını desteklediği belirtildi.

Türkiye'nin ise kendi açısından terörle mücadele konusunda henüz açık konuların bulunduğunu aktardığına dikkat çekilen açıklamada, Almanya'nın "ilgili meşru güvenlik çıkarlarını göz önünde bulundurmak açısından müstakbel müttefikler ve halihazırdaki yakın ortaklar arasında yapıcı bir diyaloğun gerekli ve mümkün olacağı görüşünde olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, bu tür diyaloğun şu an için devam ettiğinin memnuniyetle tespit edildiği aktarıldı.

- "BİRKAÇ HAFTA DAHA BEKLENİLMESİ FELAKET OLMAZ"

Alman hükümetinin, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma yolunun açılacağı konusunda iyimser olduğu ifade edilen açıklamada, iki ülkenin NATO'ya alınmasının tarihi bir boyutu bulunduğu savunuldu.

Açıklamada, Madrid'de somut adımların atılmasının iyi olacağı ancak "tarihi boyutu göz önünde alındığında bunun için birkaç hafta daha beklenilmesinin de felaket olmayacağı" kaydedildi.

Alman hükümetinin, İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında uzakta olmayan bir gelecekte iyi bir çözüm bulunacağına ve iki ülkenin NATO yolunun açılacağına inandığı belirtilen açıklamada, "Bizim açımızdan önemli olan aşılamaz zorlukların olmaması ve iki aday ülke ile Türkiye arasındaki yoğun görüşmeler yoluyla üç tarafın da meşru çıkarları doğrultusunda bir çözümün bulunması konusunda iyimser olmamızdır." ifadesi yer aldı.

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