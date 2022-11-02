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Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye övgü: Sürdürülen faaliyetleri takdir ediyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir ettiği bildirildi.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 01:39 - Güncelleme:
Almanya'dan Türkiye'ye övgü: Sürdürülen faaliyetleri takdir ediyoruz
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Scholz'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

FAALİYETLERİ TAKDİR ETTİ

Scholz ve Erdoğan'ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti." ifadesini kullandı.

RUSYA'NIN SUÇLAMALARI ASILSIZ BULUNDU

Hebestreit, liderlerin "Rusya'nın nükleer söylemlerini" eleştirdiği, Şansölye Scholz'un da Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki Rusya'nın suçlamalarını asılsız bularak kesin bir dille reddettiğini aktardı.

Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Scholz ve Erdoğan'ın mevcut güvenlik durumunda yakın temasta kalma konusunda anlaştığını kaydetti.

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