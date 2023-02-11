"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde hayatını kaybedenler için başkent Berlin'de şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı önünde anma etkinliği düzenlendi.



Burada konuşan Giffey, depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını ve yakınlarını kaybedenlerle yas tuttuklarını belirtti.

Giffey, Brandenburg Kapısı'nın önünden dayanışma mesajının verilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, Berlin'de çok sayıda kişinin depremzedeler için bağış yaptığına ve yardım topladığına dikkati çekti.

Bir araya gelmenin ve bir şeyler yapmanın önemini vurgulayan Giffey, "Bağış yapan, bir araya gelen pek çok kişiyle Berlin'den Türkiye'ye bir hava köprüsü kurmayı başardık. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile." dedi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda 6 bin metrekarelik salona tonlarca yardımın geldiğini ve bundan sonra da geleceğini, bunların Türkiye'ye götürüleceğini söyleyen Giffey, Berlin-Bradenburg Havalimanı'ndan bazı yardım uçuşlarının gerçekleştiğini ifade etti. Giffey, "Berlin'den sadece bir dayanışma sinyali değil, somut yardımın da yapılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Depremden etkilenenlerin Berlin'de yakınları bulunduğuna işaret eden Giffey, eyalet hükümetinin, kentte yakınları olan depremzedelerin Berlin'e gelebilmeleri için ülkeye giriş şartlarını ve vize alma koşullarını kolaylaştırmak konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Ülkedeki bazı siyasetçiler de Alman hükümetinden, depremlerden etkilenenlerin Almanya'ya, yakınlarının yanına geçici bir süreliğine gelebilmelerinin sağlanmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da bu konuda İçişleri Bakanlığı ile pragmatik bir çözüm bulmak için çalışıldığını bildirdi.

Anma etkinliğine Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Sol Parti Eş Genel Başkanı Janine Wissler, Yeşiller eş genel başkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour ile CDU Berlin Eyaleti Teşkilatı Başkanı Kai Wegner de katıldı.