İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9862
  • EURO
    48,7437
  • ALTIN
    5414.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Türkiye'ye yeşil ışık! Başbakan Merz: AB'de görmek istiyoruz
Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye yeşil ışık! Başbakan Merz: AB'de görmek istiyoruz

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı önemli açıklamalarda bulundu. Merz konuşmasında, 'Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz' dedi.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
Almanya'dan Türkiye'ye yeşil ışık! Başbakan Merz: AB'de görmek istiyoruz
ABONE OL

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'yi Avrupa Birliğinde (AB) görmek istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda Avrupa düzeyinde bir stratejik diyalog arzu ettiğini söylediğini belirtti.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'ya ilk ziyaretiyle bir mesaj vermek istediğini kaydeden Merz, "Gelin ilişkilerimizin sunduğu olağanüstü potansiyeli önümüzdeki yıllarda daha da iyi değerlendirelim. Buna zorunluyuz." ifadelerini kullandı.

Merz, yeni bir jeopolitik sürece girdiklerini ve bu süreçte "büyük güçlerin siyasetinin belirleyici olacağını" dile getirerek, "Alman olarak, Avrupalı olarak stratejik ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz ve Türkiye de burada devre dışı kalamaz, kalmamalı." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Almanya toplumu ve ekonomilerinin çok yakın bağlara sahip olduğunu ve iki ülkenin NATO'da da çok yakın müttefik olduğunu vurgulayan Merz, "Türkiye bizi meşgul eden neredeyse bütün dış politika ve güvenlik politikası konularında çok önemli bir aktör." dedi.

Merz, bu temel üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden stratejik bir diyaloğu başlatacağız. Güvenlik politikaları alanında daha yakın işbirliği içinde olacağız. Örneğin daha öncede değindiğimiz Eurofighter uçaklarının alımıyla ilgili. Tabii ki bu ortaklığın bir sürü fırsatlar sunduğunu söylemek istiyorum. Örneğin ulaştırma, demir yolları konusunda önemli gelişmeler yaşayabiliriz."

Yeni jeopolitik durumda daha yakın işbirliğinin sağduyu gerektirdiğini anlatan Merz, "Türkiye ile Almanya arasındaki olgun bir ortaklık, tabii ki hassas konuları da açık ve güvene dayalı bir şekilde ele almanızı gerektiriyor. Heyetlerimiz arasında ve baş başa görüşmemizde de bunu yaptık." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ AB'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin AB perspektifine de değinen Merz, "Federal hükümet olarak Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. (Türkiye'yi AB'nin) Yanında (görüyoruz) ve bu yolda ilerlemesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kendisine bu konuda Avrupa düzeyinde bir stratejik diyalog arzu ettiğini söylediğini ve Kopenhag kriterlerine değindiklerini belirterek, "Bu konuları bundan böyle de ele almaya devam etmek isteriz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.