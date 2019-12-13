Almanya'dan Türkiye'yi de ilgilendiren tasarıya ilişkin açıklama: Kabul edilemez

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'' olarak bilinen savunma bütçesine, 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) projesi ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklendi.

11 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde, Nord Stream 2 ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projelerine yaptırım uygunaması konusunda bir hükmü içeren 2020 yılı savunma bütçesi taslağı, Cumhuriyerçiler ve Demokratlar tarafından onaylandı.

ALMANYA'DAN SERT TEPKİLER

Konuya ilişkin ZDF kanalına açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, yaptırım talebiyle ilgili ABD yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.

Mass açıklamasında, ''Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tür eylemler nihayetinde Avrupa'da alınan kararları etkiliyor.'' ifadelerini kullandı.

''EGEMENLİĞİMİZE HAKARETTİR''

Öte yandan Alman Ekonomi Komitesi, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlarla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Komite söz konusu yaptırım talepleri ile ilgili, ''Bu yaptırımların uygulamaya konulması Atlantik ötesi ilişkiler üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Bu Avrupa'nın egemenliğine hakarettir, kabul edilemez müdahaledir.'' açıklamasında bulundu.

Alman Federal Meclisi üyesi Sol Parti'li Milletvekili Klaus Ernst, Alman hükümetinin, mevcut tüm diplomatik tedbirleri ve hedeflenen önlemleri alması ve ABD'nin Kuzey Akım üzerindeki yaptırım tehdidine derhal tepki vermesi gerektiğini belirtti.

F-35 YAPTIRIMI DA VAR

Tasarıda Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programındaki ortaklığı askıya alınan Türkiye'ye, F-35 uçaklarının satılmasının da yasaklanması talep ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın tasarıya ilişkin açıklamalarında Kongre'nin tavrı eleştirildi, yaptırım yasasındaki 12 maddeden hangilerini seçeceğinin Başkan'ın elinde olduğuna dikkat çekildi.

KESİN DEĞİL! SENATO'DAN SONRA, TRUMP'IN İMZASI LAZIM

Cumhuriyetçiler ve Demokratların oylarıyla kabul edilen tasarının şu an için bir geçerliliği yok. Belgenin öncelikle Kongre Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Senato'nun onaylaması halinde de Daha Trump tarafından imzalanmasıyla yürürlüğe girebilir.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.

TÜRK AKIM PROJESİ

Türk Akımı projesinde ise, 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşan bir gaz boru hattının inşası öngörülüyor. Doğalgaz boru hattının, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin gaz tedarikini karşılaması için Rus gazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngörüyor.

Rusya'nın Gazprom şirketi, bu hat üzerinden akacak gaz için Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ı pazar olarak görüyor.