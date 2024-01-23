İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2744
  • EURO
    32,9074
  • ALTIN
    1959.86
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Ukrayna'ya askeri helikopter desteği
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya askeri helikopter desteği

Almanya, Ukrayna'ya 6 Sea King Mk41 tipi çok amaçlı helikopter sağlayacağını açıkladı.

AA23 Ocak 2024 Salı 23:27 - Güncelleme:
Almanya'dan Ukrayna'ya askeri helikopter desteği
ABONE OL

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, "Ramstein" formatında çevrim içi düzenlenen 18'inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldığı belirtildi.

Bu yıl Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini artıracağı ifade edilen açıklamada, Alman ordusunun stoklarından Ukrayna'ya 6 Sea King Mk 41 tipi çok amaçlı helikopter ve yedek parça paketinin verilmesinin yanı sıra uçuş ve teknik eğitim desteği de sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, teslimatın 2024 ikinci çeyreğinden sonra mümkün olacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Sea King'in Ukraynalılara Karadeniz üzerindeki keşiflerden asker taşımaya kadar pek çok alanda yardımcı olacak sağlam bir helikopter olduğunu belirterek, Almanya'nın Ukrayna'ya ilk kez bu türden bir teslimat yapacağı bilgisini paylaştı.

Pistorius, Ukrayna halkının ve altyapısının korunması için hava savunmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Savunma üretiminde de daha fazla hıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Pistorius, 2024'de de 10 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını kaydetti.

  • Sea King helikopter
  • Almanya Ukrayna ilişkileri
  • ukrayna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.