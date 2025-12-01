Almanya'dan Ukrayna'ya destek: Her şeyi yapmamız gerekiyor

Hartmann, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Avrupalılar olarak Ukrayna'nın tüm alanlarda nasıl destekleneceğinin ve Avrupa savunma kabiliyetinin geliştirilmesinin ele alınacağını belirten Hartmann, "Rusya'nın müzakereye hiçbir şekilde istekli olduğunu görmüyoruz." dedi.

Hartmann, Ukrayna'da sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştığına işaret ederek "Bu aynı zamanda, Ukrayna'nın hava savunmasını daha da geliştirebilmesi ve mühimmatın mevcut olmasını sağlamamız için her şeyi yapmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın güçlü bir konuma getirilmesi gerektiğini vurgulayan Hartmann, Ukrayna masaya oturmadan bu ülke hakkında karar alınamayacağına ilişkin Avrupalıların ortak tutumu olduğunu dile getirdi.

Hartmann, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için güçlü silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğinin altını çizdi.