İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4594
  • EURO
    49,5003
  • ALTIN
    5802.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Ukrayna'ya destek: Her şeyi yapmamız gerekiyor
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya destek: Her şeyi yapmamız gerekiyor

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Sebastian Hartmann, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın hava savunmasını daha da geliştirebilmesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Almanya'dan Ukrayna'ya destek: Her şeyi yapmamız gerekiyor
ABONE OL

Hartmann, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'NIN MÜZAKEREYE HİÇBİR ŞEKİLDE İSTEKLİ OLDUĞUNU GÖRMÜYORUZ"

Toplantıda, Avrupalılar olarak Ukrayna'nın tüm alanlarda nasıl destekleneceğinin ve Avrupa savunma kabiliyetinin geliştirilmesinin ele alınacağını belirten Hartmann, "Rusya'nın müzakereye hiçbir şekilde istekli olduğunu görmüyoruz." dedi.

Hartmann, Ukrayna'da sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştığına işaret ederek "Bu aynı zamanda, Ukrayna'nın hava savunmasını daha da geliştirebilmesi ve mühimmatın mevcut olmasını sağlamamız için her şeyi yapmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"HER ŞEYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Ukrayna'nın güçlü bir konuma getirilmesi gerektiğini vurgulayan Hartmann, Ukrayna masaya oturmadan bu ülke hakkında karar alınamayacağına ilişkin Avrupalıların ortak tutumu olduğunu dile getirdi.

Hartmann, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için güçlü silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

  • Ukrayna savunması
  • hava savunma
  • enerji altyapısı

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.