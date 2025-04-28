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Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya destek mesajı: ABD yardımı kesse bile biz devam edeceğiz

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini kesmesi halinde bile Almanya'nın askeri yardım sağlamaya devam edeceği konusunda güvence veren Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 'Bu sadece Ukrayna'yla dayanışmayla ilgili bir durum değil, bu Avrupa'daki güvenliğimiz ve barışımızla ilgili bir durum.' dedi.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Almanya'dan Ukrayna'ya destek mesajı: ABD yardımı kesse bile biz devam edeceğiz
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda NATO toprakları ve komşu ülkeler için azami bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Pistorius, Alman kamu yayıncısı ARD'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Eğer Ukrayna düşerse, Putin bu savaşı Ukrayna'yı, hatta Ukrayna'nın büyük bir bölümünü işgal edecek şekilde kazanırsa, bu NATO toprakları ve bu arada Moldova ve Gürcistan gibi komşu ülkeler için azami bir tehdit oluşturur." ifadelerini kullandı.

ALMANYA DESTEK VERECEK

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini kesmesi halinde bile Almanya'nın askeri yardım sağlamaya devam edeceği konusunda güvence veren Pistorius, "Bu sadece Ukrayna'yla dayanışmayla ilgili bir durum değil, bu Avrupa'daki güvenliğimiz ve barışımızla ilgili bir durum." dedi.

Almanya, Ukrayna'ya siyasi, finansal, askeri ve insani anlamda destek veren ülkeler arasında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

44 MİLYAR AVRO

Savaşın başlamasından bu yana, Almanya, Ukrayna'ya insani destek, doğrudan ödemeler veya silah desteği şeklinde 44 milyar avro tutarında yardım sağladı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), 2024 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporuna göre, geçen yıl 88,5 milyar dolarlık harcamayla Almanya küresel olarak en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında yer alıyor.

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