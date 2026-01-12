İSTANBUL 3°C / -1°C
  Almanya'dan Ukrayna'ya savunma hamlesi: Lynx KF41'ler yolda
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya savunma hamlesi: Lynx KF41'ler yolda

Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Ukrayna'nın ulusal savunmasını güçlendirmek amacıyla 'Lynx KF41' tipi zırhlı muharebe aracı tedarik edeceğini bildirdi.

12 Ocak 2026 Pazartesi 15:07
Almanya'dan Ukrayna'ya savunma hamlesi: Lynx KF41'ler yolda
ABONE OL

Şirketten yapılan basın açıklamasında, Aralık 2025'te imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'ya ilk etapta 5 Lynx KF41 aracının ilerleyen günlerde teslim edileceği belirtildi.

Lynx KF41 araçlarının finansmanının Alman devleti tarafından sağlanacağı aktarılan açıklamada, araçların Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılandırılacağı ifade edildi.

GELECEKTEKİ ASKERİ İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

İlerleyen aşamalarda Ukrayna'da üretimi de içeren yeni partiler için planlama yapıldığı bildirilen açıklamada, bunların kaç adet olacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, Rheinmetall tarafından geliştirilen Lynx KF41 zırhlı muharebe araçlarının mevcut ve gelecekteki askeri ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandığı vurgulandı.

ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Ukrayna'nın kendilerine duyduğu güven için teşekkür ederek, Alman hükümetinin desteğinin de bu sürecin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Papperger, söz konusu siparişin Ukrayna'ya verilen desteğin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

