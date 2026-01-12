Almanya'dan Ukrayna'ya savunma hamlesi: Lynx KF41'ler yolda

Şirketten yapılan basın açıklamasında, Aralık 2025'te imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'ya ilk etapta 5 Lynx KF41 aracının ilerleyen günlerde teslim edileceği belirtildi.

Lynx KF41 araçlarının finansmanının Alman devleti tarafından sağlanacağı aktarılan açıklamada, araçların Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılandırılacağı ifade edildi.

İlerleyen aşamalarda Ukrayna'da üretimi de içeren yeni partiler için planlama yapıldığı bildirilen açıklamada, bunların kaç adet olacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, Rheinmetall tarafından geliştirilen Lynx KF41 zırhlı muharebe araçlarının mevcut ve gelecekteki askeri ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Ukrayna'nın kendilerine duyduğu güven için teşekkür ederek, Alman hükümetinin desteğinin de bu sürecin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Papperger, söz konusu siparişin Ukrayna'ya verilen desteğin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

