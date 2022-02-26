İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2022 Cumartesi / 25 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Ukrayna'ya yardım etmek isteyen Estonya'ya onay
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya yardım etmek isteyen Estonya'ya onay

Alman hükümetinin, Estonya'ya eski Doğu Almanya'nın stoklarından kalan 9 obüsü Ukrayna'ya vermesi için izin verdiği bildirildi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 22:37 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:38
ABONE OL

Alman hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin eski Doğu Almanya ordusu stoklarından kalan "D30" tipi 9 obüsün ve mühimmatın Ukrayna'ya verilmesi için Estonya'ya onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'ya da Alman yapımı 400 tanksavarın Ukrayna'ya verilmesi için izin verildiği aktarıldı.

Daha önce belirli şartlarla Finlandiya'ya satılan ardından Estonya'ya devredilen obüslerin Ukrayna verilmesi için Estonya, uzun süreden beri Almanya'nın onayını bekliyordu.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de daha önce, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı alındığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.