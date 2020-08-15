Almanya'dan Yunanistan'a Türkiye şamarı! 'Fikir birliğine varamadık'

star.com.tr 15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:11 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:11

Akdeniz'de provakatif hamlelerini sürdüren Yunanistan, Türkiye'ye karşı sığındığı AB'den de destek bulamadı.

Diplomatik kaynaklara göre, Cuma günü Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nin (FAC) telekonferans toplantısında, Yunanistan ve Almanya yetkililerin görüşmelerden sonra yayınlamayı planladıkları açıklamanın içeriği konusunda fikir birliğine varmadı.



Yunan tarafı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki keşif faaliyetlerinin bu hafta derhal sona erdirmesini talep edecek ve geçen hafta Yunanistan ile Mısır arasında korsan anlaşmayı memnuniyetle karşılayacak ayrıca, Ankara'ya karşı daha sert bir çizgi çizecek bir bildiride ısrar etti.

Ancak Alman yetkililerin, özellikle Yunanistan - Mısır anlaşmasına ilişkin önerilen referanslar konusunda aynı fikirde olmadığı belirtildi.

Berlin'in, Almanya arabuluculuğunda Türkiye ile Yunanistan arasında müzakere çabaları sürerken, Yunanistan Mısır'la anlaşma imzalamasından rahatsız olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak, Yunanistan da Belarus seçim sonuçlarıyla ilgili önerilen bir AB bildirisini onaylamayı reddetti, yani telekonferansın sonunda ortak bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, telekonferans sonrası ve Viyana'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin davranışının kınanmasından ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın ortaklarının gösterdiği destekten memnun olduğunu ileri sürmüştü.

AB'DEN YAPILAN 'GERİLİMİ AZALTMA' ÇAĞRILARINA TÜRKİYE'DEN YANIT

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin çağrılarına yanıt olarak yapılan açıklamada, '(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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