24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  • Almanya'nın Bavyera eyaletindeki yerel seçimlerde iki Türk kökenli aday belediye başkanı oldu
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki yerel seçimlerde iki Türk kökenli aday belediye başkanı oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan yerel seçimlerde iki Türk kökenli aday belediye başkanlığını kazandı.

22 Mart Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde 23 bin nüfusa sahip Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisinin (Freie Waehler) adayı Enis Tiz, Münih'in güneyinde bulunan ve 65 bin nüfuslu Rosenheim'da da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Abuzer Erdoğan belediye başkanı seçildi.

31 yaşındaki Enis Tiz oyların yüzde 55,3'ünü almayı başararak Bavyera'nın en güçlü siyasi partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) adayını geride bıraktı ve Kitzingen Belediye Başkanı oldu.

Rosenheim kentinde de SPD'nin adayı yine 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4'ünü alarak belediye başkanı seçildi.

