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Dünya

Almanya'nın bütçe açığı artmaya devam ediyor

Almanya'nın federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, geçen yıl artan harcamalar ve yüksek faizlerin etkisiyle yaklaşık 118,8 milyar avroya çıktı.

AA25 Şubat 2025 Salı 13:36 - Güncelleme:
Almanya'nın bütçe açığı artmaya devam ediyor
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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, 2024'te ülkenin kamu bütçesindeki açık, bir önceki yıla göre 15 milyar avro artış kaydetti.

Ülkenin kamu gelirleri, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artarak 2 trilyon 12,9 milyar avro, giderleri ise yüzde 5,3 yükselişle 2 trilyon 131,6 milyar avro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, yaklaşık 118,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Kamu gelirlerinin 2024'te ilk kez 2 trilyon avro sınırını aşması ise dikkati çekti.

En fazla açık 62,3 milyar avro ile federal hükümetin oldu. Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirleri ve harçlar yüzde 3,5 arttı.

Artan vergi gelirleri sayesinde federal hükümet mali açığı bir önceki yıla göre 30,5 milyar avro azaltmayı başarırken, eyaletlerin ve belediyelerin açıkları önemli ölçüde genişledi.

Eyaletler söz konusu dönemde 27,3 milyar avro açık verdi. 16 eyaletin 2023'te bütçe açığı 9 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Belediyelerdeki bütçe açığı da bir önceki yıla göre 7,6 milyar avro artarak 18,6 milyar avroya yükseldi. Sosyal sigorta sisteminde ise 2023'te 9 milyar avroluk fazlanın ardından 2024'te 10,6 milyar avro açık görüldü.

Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı 2023'te 91,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya, Kovid-19 salgını öncesi 8 yılda art arda bütçe fazlası vermişti.

Öte yandan, Almanya'da ekonominin toparlanması ve savunmaya daha fazla para harcanması yönündeki çağrıların ardından bu yıl da kamu bütçe açığının artması bekleniyor.

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