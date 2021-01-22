İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2021 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4055
  • EURO
    9,015
  • ALTIN
    438.573
  • BIST100
    1542.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'nın ham çelik üretiminde büyük düşüş
Dünya

Almanya'nın ham çelik üretiminde büyük düşüş

Almanya'nın ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 10 azalarak 35,7 milyon tona geriledi.

AA22 Ocak 2021 Cuma 17:13 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 17:13
ABONE OL

Alman Çelik Birliği, Almanya’nın geçen yılki ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 10 gerileyerek 35,7 milyon ton oldu.

Ülkede ham çelik üretimi üç yıldır art arda düşerken, geçen yılki 35,7 milyon tonluk üretim 2009 finansal krizinden bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

2009’da söz konusu üretim 32,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle, ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük şirketlerinin de otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

Geçen yıl krizde azalan talepten dolayı ülkede çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uygulamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.