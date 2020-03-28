İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'nın hedefi günde 200 bin koronavirüs testi
Dünya

Almanya'nın hedefi günde 200 bin koronavirüs testi

Almanya'da günde 200 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması hedefleniyor.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 07:50 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 07:50
ABONE OL

Der Spiegel dergisinin haberinde Başbakan Angela Merkel'e sunulan İçişleri Bakanlığının gizli raporunda, iki ay boyunca kamu yaşamında devam eden kısıtlamaların önemi vurgulandı ve en kötü durum senaryosunu önlemek için Güney Kore gibi çok sayıda koronavirüs testi yapılması önerildi.

Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılmasını ve bunu nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi.

Raporda, kamusal yaşama sıkı kısıtlamalar getirilmemesi, virüs bulaşmış kişilerin yaygın testlerle tespit edilememesi ve izole edilememesi durumunda, nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağı böylece en kötü durum senaryosunun gerçekleşebileceği bunun da hastanelere aşırı yüklenme ile koronavirüsten 1 milyondan fazla ölüm anlamına gelebileceği ifade edildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise önceki gün yaptığı açıklamada, haftada 300 ila 500 bin test gerçekleştirme imkanına sahip olduklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!
Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.