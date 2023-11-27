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Dünya

Almanya'nın ikiyüzlülüğü! Filistinliler üzerinden kirli algı oyununa giriştiler

Filistinli sivilleri katleden İsrail'e destek çıkan Almanya, yine şaşırtmayarak kirli bir algı oyununa girişti. Alman basını, Filistinli binlerce erkek, kadın ve çocuğu öldürerek soykırım suçu işleyen İsrail'in esir tutuğu Filistinlileri hedef gösterdi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:22 - Güncelleme:
Almanya'nın ikiyüzlülüğü! Filistinliler üzerinden kirli algı oyununa giriştiler
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Terör devleti İsrail'in Filistinli sivilleri katletmesine arka çıkan Almanya ikiyüzlülükte sınır tanımıyor. Sık sık İsrail'e destek açıklaması yapan Almanya'nın basını da suça ortak oluyor. Son olarak Alman Bild büyük bir skandala imza attı. Filistinli masum siviller üzerinden algı oyununa kalkışan Bild, serbest bırakılan Filistinli esirleri "terörist" diye adlandırdı.

ALMAN BASINI KİRLİ OYUNA KALKIŞTI

İsrail'in yaptığı katliamlara açık açık destek veren Almanya şaşırtmıyor. Alman Bild skandal bir haber yayınladı. Bild, Hamas tarafından serbest bırakılanlar için "İsrailli rehineler" ifadesini kullanırken, işgalci İsrail tarafından bırakılan ve yıllardır hücrelerde tutulan rehineler için "Serbest bırakılan Filistinli teröristler" dedi.

"Bu iki fotoğraf savaşla ilgili her şeyi anlatıyor" başlıklı haberde İsraillilerin 'Hamas'ın pençesinden kurtulduğu' gibi ifadeler kullanılırken Filistinliler için 'çoğu şiddet suçlusu hüküm giymiş Filistinliler, terör yürüyüşü ile karşılandı' denildi. Habere ilişkin paylaşılan fotoğraflarda ise, İsraillilerin yer aldığı fotoğrafa 'İsrailli rehineler serbest bırakıldı' denildi. Filistinlilerin yer aldığı fotoğrafın üzerine ise, 'Filistinli teröristler serbest bırakıldı' yazıldı

ALMANYA STEİNMEİER KOŞULSUZ DESTEĞİNİ YİNELEMİŞTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'yi yaklaşık 50 gün boyunca aralıksız bombalayan İsrail ordusunun "kendisini savunduğu için kınanamayacağını" söylemiş, İsrail'e koşulsuz desteğini yinelemişti.

  • İsrail soykırımı
  • Filistin esirleri
  • Alman medyası

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