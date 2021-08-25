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Dünya

Almanya'nın Kabil'deki tahliye operasyonunu sonlandıracağı iddia edildi

Almanya'nın, Kabil'deki kendi vatandaşlarına ve yerel çalışanlarına yönelik tahliye operasyonunu bu hafta sonunda sonlandıracağı iddia edildi.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:05
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının ortak yürüttüğü tahliye operasyonu, cumartesi ya da pazar günü sonlandırılacak.

Haberlerde operasyonun sonlandırılmasına gerekçe olarak, ABD'nin 31 Ağustos öncesinde kendi askeri birlik ve teçhizatlarını çekmeye başlayacak olması ve ardından oluşacak güvenlik riski gösterildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsünün de çıkan haberleri yalanlamaktan kaçındığı bildirildi.

Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı Derneği Başkanı Marcus Grotian, dün yaptığı açıklamada, Alman hükümetini "kasıtlı şekilde yerel personeli Afganistan'da bırakmak ve yardım etmemekle" suçlamış ve "Hükümetteki partilerin ve politikacıların, (Afgan yerel personele ilişkin) uyarıları yok saymaları, işaretleri ve çözüm olanaklarını görmezden gelmeleri ve sorumluluğu başkalarına atmalarını büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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