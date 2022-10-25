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Dünya

Almanya'nın konuştuğu olay: Putin ile konuşun döner 4 euro olsun

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, 'Sevgili Scholz döner 8 avro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 avro olsun.' diyor.

AA25 Ekim 2022 Salı 07:23 - Güncelleme:
Almanya'nın konuştuğu olay: Putin ile konuşun döner 4 euro olsun
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Almanya'da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor.

Başbakan Olaf Scholz'a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 avro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 avro olsun." diyor.

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.

Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.

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