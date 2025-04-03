Almanya'nın silah ihracatı 2024'e göre yüzde 71 düştü

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hükümet bu yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 5,2 milyar avro olan silah satışı, 2025'in aynı döneminde yaklaşık yüzde 71 düşüşe işaret etti.

Almanya'nın bu yılın ilk çeyreğinde en fazla silah satışı yaptığı ülke Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 573 milyon avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Ukrayna'yı 166,6 milyon avro ile Katar, 112 milyon avro ile Estonya ve 66,7 milyon avro ve Slovakya izledi.

Bu arada, İsrail, Almanya'nın ilk çeyrekte silah ve askeri malzeme satışı yaptığı ülkeler arasında yaklaşık 28 milyon avro ile 11'inci sırada yer aldı.

Almanya'nın Tel Aviv'e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161,1 milyon avro olmuştu.

Öte yandan, Almanya'nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e silah ihracatına ilişkin ise bir açıklama yapılmıyor.

Alman hükümeti, geçen yıl yaklaşık 13,33 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme ihracatına izni vermişti. Böylece Almanya'nın 2024'te silah ve askeri malzeme satışı rekoru kırdı.

Berlin yönetiminin 2023'te silah ve askeri malzeme satış rekoru 12,13 milyar avroydu.