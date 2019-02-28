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Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararı İngiltere'yi endişelendirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurma kararı almasının ardından Alman basınına konuşarak, 'Almanya'nın aldığı kararın İngiliz savunma sanayini olumsuz etkilemesinden endişeliyim.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Alman Der Spiegel gazetesine yazdığı mektupta Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik almış olduğu silah satımını durdurma kararı hakkındaki endişelerini dile getirdi.
 
Jeremy Hunt kaleme aldığı mektubunda," Almanya'nın almış olduğu kararın, İngiltere ve Avrupa savunma sanayini ve Avrupa'nın NATO'nun taahhütlerini yerine getirme kabiliyetlerini olumsuz etkilemesinden endişe duyuyorum." dedi.
 
Almanya, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaş suçu işlediğinin delillerinin ortaya çıkmasının ardından Danimarka ve Finlandiya gibi AB ülkelerine katılarak Suudi Arabistan yönetimine silah satımını durdurmuştu.
 
İnsan hakları gruplarına göre Suudi Arabistan savaş uçakları Yemen'de okulları, hastaneleri ve gıda depolarını hedef alırken, Birleşmiş Milletler'e göre ise Yemen'de 13 milyon sivil son 100 yılın en kötü kıtlığı ile karşı karşıya.
 
İngiltere hükümetinin bilgilerine göre Suudi Arabistan'ın 2015 yılında Yemen'e savaş açmasının ardından İngiltere ve Suudi Arabistan arasında 4.7 milyar sterlinlik silah anlaşması imzalandı.

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