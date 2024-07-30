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Dünya

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter oyununu itiraf etti

Eurofighter'ın CEO'su Giancarlo Mezzanatto, Türkiye'nin satın almayı planladığı Eurofighter Typhoon jetleri hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Mezzanatto, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter jeti satmayı engellediğini ifşa ederek resmen doğruladı.

Star Gazetesi30 Temmuz 2024 Salı 11:18 - Güncelleme:
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter oyununu itiraf etti
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Eurofighter'ın CEO'su Giancarlo Mezzanatto, Türkiye'nin talip olduğu Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yönelik Almanya hakkında açıklamada bulundu. 28 Temmuz'da İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda konuşan Mezzanatto, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satmayı engellediğini söyledi.

ALMANYA'NIN TÜRKİYE'YE EUROFİGHTER JETİ SATMAYI ENGELLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Türkiye'ye uçak satma konusunda istekli olduklarını ima eden Mezzanatto, Ankara'nın 50 adet Eurofighter jeti almak istediğini ancak Almanya'nın buna izin vermediği belirtti.

Varsayımda bulunan Mezzanatto, bu tıkanıklığın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinden kaynaklanabileceğini öne sürdü.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiği ABD'nin başkenti Washington'dan dönüşünde uçakta sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurofighter uçakları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım. Gerek Eurofighter Typhoon uçak alım talebimizin karşılanmaması, gerek türbin konusu, gerekse bizim fırkateynlerimizde kullanılan bazı makinelerin alınması hususunda ortaya çıkan sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Gelişmeleri takip edeceğiz." demişti.

Eurofighter jetleri, Airbus, BAE Systems ve Leonardo'nun da aralarında bulunduğu Alman, İngiliz, İtalyan ve İspanyol şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Star Gazetesi

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