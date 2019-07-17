26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7089
  • 6,4076
  • 258.588
  • 98028.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'ya flaş çağrı: Orduyu hazırla! Rusya bu ülkelere saldırabilir

Alman basını, Rusya’nın yasaklı füzelerle silahlandığını, Avrupa’da savaş hazırlıkları yapıyor gibi göründüğünü ve bu şekilde NATO’yu harekete geçirmek zorunda bıraktığını yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NATO genel sekreterinin eski yardımcısı emekli general Heinrich Braus ve Kiel Üniversitesi Güvenlik Politikaları Enstitüsü Direktörü Joachim Krause’nin açıklamalarını aktaran Alman Die Welt Gazetesi, Rusya’nın yasaklı füzelerle silahlanmaya devam ettiğini, Avrupa’da savaş hazırlıkları yapıyor gibi göründüğünü ve bu şekilde NATO’yu harekete geçirmek zorunda bıraktığını ifade etti.
 
KRAUSE: AVRUPA İKLİM VE GÖÇ KRİZİYLE UĞRAŞIRKEN RUSYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR
 
Habere göre Krause, Avrupa iklim değişiklikleri ve göç krizi ile meşgulken Rusya’nın geçerli neden olmadan nükleer silah kullanma tehditli bölgesel savaşlara hazırlık yaptığını savundu.
 
BRAUS: RUSYA DÜNYA DÜZENİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR! BEKLENMEYEN BİR DARBE İNDİREBİLİRLER
 
Braus’a göre ise Rusya'nın, Batı devletleri ile kasten zıtlaştığını, ayrıca dünya düzenini yok etmeye ve NATO’nun birliğini bozmaya çalıştığını, ancak NATO ile bir çatışmadan galip çıkamayacağının farkında olduğundan nükleer tehditle destekli ‘beklenmeyen bir darbe’ indirebileceğini iddia etti.
 
Braus, Rusya’nın bu eylemleri sonucunda Avrupa ülkelerinin kapsamlı bir savaş ile statükolarını Moskova lehine radikal bir biçimde değiştirmek arasında seçim yapmak durumunda kalacaklarını ileri sürdü.
 
RUSYA'NIN SALDIRMA İHTİMALİ BULUNAN ÜLKELER
 
Eski general, Rusya’nın ‘saldırılarına’ başlayabileceği yerleri ise Karadeniz bölgesi, Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna olarak sıraladı.
 
"ALMANYA BİR AN ÖNCE ORDUYU SAVAŞA HAZIR HALE GETİRMELİ"
 
Bu arada her iki uzman da böyle bir çatışmada, coğrafi konumundan dolayı kilit rolde Almanya’nın olacağını öngörerek, Alman yönetimini silahlı kuvvetlerini bir an önce NATO’nunu zor görevleri icra etmek üzere savaşa hazır hale getirmeye çağırdı.
 
(Sputnik)

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK demeye dilleri varmadı

PKK demeye dilleri varmadı

Kız öğrenci yurdunda ortalık karıştı... Baygınlık geçirdiler

Kız öğrenci yurdunda ortalık karıştı... Baygınlık geçirdiler

Koreli turistler rotayı Türkiye’ye çevirdi

Koreli turistler rotayı Türkiye’ye çevirdi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Batı FETÖ’ye kucak açtı

Batı FETÖ’ye kucak açtı

İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

NASA’daki gururumuz ‘kara delikleri’ anlattı 

NASA’daki gururumuz ‘kara delikleri’ anlattı 

Borsada ikinci yarı için beklenti pozitif

Borsada ikinci yarı için beklenti pozitif
 

POPÜLER HABERLER

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA