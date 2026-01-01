İSTANBUL 4°C / -1°C
Almanya'yı karıştıran soygun: Banka kasasından 20 kilo altın çalındı

Almanya'nın Bonn kentindeki bir bankanın kasasında bulunan 20 kilogram altının çalındığı ortaya çıktı.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 13:45
Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

General-Anzeiger gazetesinde yer alan haberde 2,2 milyon avro değerindeki 20 kilogram altının bir banka çalışanının kasalara yetkisiz erişim sağlayarak çalmış olabileceğinden şüphelenildiği bildirildi.

Haberde, genç bir erkek olduğu belirtilen şüphelinin gözaltına alındığı, kendisinin ve babasının evinde arama yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu banka Sparkasse Köln/Bonn ise açıklamasında, 17 Aralık'ta Friedensplatz'daki şubelerinde iki kasa ile ilgili bir güvenlik sorunu yaşandığını doğrulayarak olaydan etkilenen müşteriler ile temasa geçildiğini belirtti.

Önceki günlerde aynı bankanın Gelsenkirchen şubesinde milyonlarca avroluk bir hırsızlık olayı yaşanmış, banka şubesine girmek için özel bir matkap kullanarak duvarı delen hırsızlar 3 bin 250 müşteri kasasının tamamına yakınını açarak değeri 30 milyon avro olduğu tahmin edilen büyük bir soygun gerçekleştirmişlerdi.

