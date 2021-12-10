star.com.tr 10 Aralık 2021 Cuma 10:26 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 10:33

Prens Friedrich zu Solms-Baruth III, Valkyrie Operasyonuna katıldıktan sonra işkence gördü ve hapsedildi; varisleri mallarını geri istiyor, ancak Almanya hükümeti aynı fikirde değil.

Alman Prens Friedrich zu Solms-Baruth'nin ailesi, Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletindeki topraklarını geri almak için 30 yıldır bir hukuk mücadelesi yürütüyor.

Temmuz 1944'te 'Valkyrie Operasyonu' olarak bilinen ve birçok üst düzey subayın katıldığı 'Hitler'e suikast planındaki' rolü nedeniyle, Naziler Prens Friedrich'in bütün mal varlığına el koydu.

Alman yetkililer, mülkün ya gönüllü olarak Nazi rejimine devredildiğini ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan çok sonra bir toprak reformu programı kapsamında Doğu Alman yetkilileri tarafından el konulduğunu öne sürerek ailenin hakkını kabul etmedi. Ancak Prens Friedrich, Alman makamlarını Nazi suçlarını örtbas etmekle suçluyor.

İsrail medyasına konuşan aile, "Modern tarihin en kötü ve yozlaşmış rejimlerinden biri olarak kabul edilen bir rejim tarafından işkence, cinayet ve hırsızlığı desteklemeyi tercih eden Alman devleti tarafından, ailemizin mülküne el konulması haksızlıktır.' açıklamasına bulundu.

YAHUDİLER İÇİN EMSAL KARAR TEŞKİL EDEBİLİR

Solms-Baruth V, davasının Nazi rejimi tarafından çalınan malların geri verilmesi, Alman Yahudileri de dahil olmak üzere Nazilerin diğer kurbanlarının önünü açabileceğine inanıyor.

Torunu, büyükbabasının uzun süredir Hitler'e karşı bir nefreti olduğunu ve iktidara gelmeden önce bile ona "tamamen karşı" olduğunu iddia ediyor. Brandenburg malikanesinin 1944'te Nazi karşıtı darbe planlayıcıları için bir buluşma alanı için "mükemmel bir gizli yer' olduğu belirtiliyor.

Friedrich, eski İngiliz milletvekili Rupert Allason tarafından yapılan araştırmanın, mülkün Temmuz komplosu için "hazırlıkların merkezi" olduğunu doğruladığını söyledi. Darbe başarısız olduğunda, büyükbabası Gestapo gizli polisi tarafından işkence gördü ve mülkü teslim etmesi için belgeleri imzalamaya zorlandı.

Alman makamları, Nazi baskısından kurtulan başka bir Valkyrie Operasyonu planlayıcısının yazılı ifadesi de dahil olmak üzere, aile tarafından sunulan kanıtları reddetti.

Aile, Almanya'daki yasal seçenekler tükenirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı planlıyor. Almanya'nın iade arşivlerinde 10.000 ila 20.000 arasında benzer vaka olduğu düşünülüyor.

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