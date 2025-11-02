İSTANBUL 21°C / 12°C
  Haberler
  • >
  Dünya
  • >
  • Alp Dağları'nda çığ düştü! Çok sayıda ölü var
Dünya

Alp Dağları'nda çığ düştü! Çok sayıda ölü var

İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düştü. Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

AA2 Kasım 2025 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Alp Dağları'nda çığ düştü! Çok sayıda ölü var
ABONE OL

İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde kuzeydeki Alto Adige Bölgesi'nden geçen Alp Dağları'nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğü belirtildi.

Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

