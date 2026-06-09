Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, İzmir'de düzenlenen EFES 2026 tatbikatının son aşamasında hava indirme ve çıkarma operasyonlarının yapıldığını bildirdi. Bu kapsamda tatbikatta Yeni Tip Çıkarma Gemilerinin özellikle önemli olduğunun görüldüğü ifade edilerek, YLCT'lerin ağır ekipmanları karaya çıkarmakta kullanıldığı vurgulandı.

Haberde, Anadolu Tersanesi tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın denizlerdeki operasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanıp inşa edilen Yeni Tip Hızlı Çıkarma Gemilerinin, Türk savunma sanayisinin deniz platformları alanındaki mühendislik uzmanlığını yeni bir seviyeye taşıdığı aktarıldı.

Gemilerin hem askeri operasyonlarda hem de insani yardım görevlerinde yüksek esneklik ve etkinlik sunacak şekilde yapılandırıldığı vurgulandı.

Yeni tip hızlı çıkarma gemisinin, ilk dalgadan itibaren her türlü eğimli plajlara çıkarma yapabilme özelliğine sahip olduğu dile getirildi.

"ALTAY TANKINI TAŞIYACAK"

Araçları ve zırhlı platformları taşıma yeteneği bulunan YLCT'lerde ALTAY ana muharebe tankı da dahil olmak üzere tüm tankları ve zırhlı araçları taşıyabilecek kapasitede bir araç güvertesi bulunduğunun altı çizildi.

Yeni tip hızlı çıkarma gemisinin, yalnızca askeri görevler için değil, aynı zamanda insani yardım ve afet yardımı operasyonlarında da aktif rol oynamak üzere tasarlandığı dile getirildi.

Toplam 8 adet yeni yüksek hızlı çıkarma gemisinin inşası için anlaşma imzalandığının altı çizilen haberde, ilk geminin 2025'te teslim edildiği, sekizinci ve son geminin ise 2027'de teslim edileceği aktarıldı.