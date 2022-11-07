Alternatifleri geride kaldı! Kıtaya Türk damgası: Güvenlikleri için Türkiye'ye güveniyorlar

Türkiye'nin Afrika'ya uzanan eli tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İspanya merkezli haber sitesi Atalayar, "Afrika ve Türkiye askeri ticaret ideallerini pekiştiriyor" başlıklı bir haberi manşetlerine taşıdı.



Haberde Almanya Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü tarafından bu yıl Türkiye'nin Afrika'daki etkisi üzerine yürütülen araştırma raporu irdelendi. Raporda son yıllarda Türkiye'nin başta Batı ve Doğu Afrika olmak üzere çoğu Afrika ülkesiyle askeri anlaşmalar imzaladığının altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN SİLAH İHRACATINDA BEŞ KATTAN FAZLA ARTIŞ MEVCUT

Tüm dünya şüphesiz Ankara'nın savunma sanayii gücünün farkında... Raporda Türkiye'nin silah ihracatının 2020'de 83 milyon dolardan 2021'de 460.6 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekilerek, "Bu yıl dronlar, zırhlı araçlar ve gözetleme de dahil olmak üzere Türkiye'nin silah ihracatında beş kattan fazla artış olduğunu da ekliyor. Silah sektöründe Türkiye, aralarında Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali ve Nijerya'nın da bulunduğu 25'ten fazla Afrika ülkesiyle işbirliği anlaşmaları imzaladı. 2017'den bu yana Çin, aralarında Cezayir, Gabon, Sudan, Tunus, Ruanda ve Moritanya'nın da bulunduğu 20 Afrika ülkesiyle askeri yığınak anlaşmaları imzaladı. Güvenlik alanında Türkiye, 30'u Afrika ülkeleriyle olmak üzere toplam 37 işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca Afrika'da, özellikle Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Libya, Sudan, Güney Sudan ve Somali'de uluslararası barış misyonlarına katılmıştır." denildi.

ANKARA GÜVENİLİR BİR ALTERNATİF

Raporda Türkiye'nin Afrika silah pazarındaki payının %0.5 civarında olduğu ancak satışların hızlı büyümesinin etykileyici olduğu belirtilerek, "Hem Doğu hem de Batı Afrika'daki İslami isyanların ve iç çatışmaların olduğu bir zamanda, hükümetler savunma harcamalarını artırıyor ve Türkiye bundan faydalanıyor. Türkiye, Rusya, Çin, Fransa ve hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi geleneksel silah ihracatçılarına güvenilir bir alternatif olduğunu kanıtlıyor." ifadeleri kullanıldı.

BAYRAKTAR İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Öte yandan haberde Somali, Togo, Nijer, Nijerya ve Etiyopya'nın yanı sıra diğer ülkelerin de Bayraktar için sırada olduğu vurgulanarak, "ABD ve İsrail dronlarına kıyasla Türk yapımı dronlar daha ucuz ve kullanımı daha kolay." denildi.

ÇİN VEYA ABD'YE GÖRE BİR AVANTAJ SAĞLIYOR

Siyasi analist Ovigve Eguegu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki deneyiminin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesinin, Afrika ülkesi için "düşük diplomatik maliyetler", Türkiye'nin NATO üyesi olması nedeniyle Çin veya ABD'ye göre bir avantaj getirdiğini de sözlerine ekledi.

ASKERİ ARENADA ARTAN STRATEJİK HAMLELER

2018'de Ankara, G5-Sahel'e 5 milyon dolar yardım etti. 2021'deki Türkiye-Afrika zirvesine 16 Afrikalı devlet başkanı ve 100'den fazla bakan katıldı. Senegalli analist Aissatou Kante'ye göre bu rakamlar, Türkiye'nin hem kıtada hem de küresel askeri arenada artan stratejik önemini gösteriyor.

ALTIN VE ELMAS ZENGİNİ

Elmas, altın, demir ve kömür üretiminde dünyanın büyük üreticilerden olan Güney Afrika; Mısır ve Nijerya'nın ardından kıtanın en büyük 3. ekonomisi olma özelliği taşıyor. Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacmi 2022'nin 8 ayında 2,28 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Türkiye'nin Güney Afrika'ya ihracatı da yüzde 150 artarak yaklaşık 1,34 milyar dolar ile rekor kırdı. Daha önce Güney Afrika lehine olan ihracat-ithalat dengesi, ilk kez bu yıl Türkiye lehine dönüyor.

Star Gazetesi